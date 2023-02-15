В Турции еще находят под завалами живых людей спустя более 200 часов после землетрясения

В Турции спустя более 200 часов после землетрясения еще находят под завалами живых людей.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

На 205-й час после землетрясения спасли 35-летнюю женщину в Кахраманмараше, на 207 час - 12-летнего мальчика в провинции Адияман. В Хатае на 209 час после землетрясения освободили из-под завалов супругов.

Среди последних спасенных - 77-летняя женщина, которая провела под завалами 212 часов.

Всего в Турции известно о 64 людях, которые дождались помощи после 140 часов под завалами и дольше.

Напомним, подтвержденное количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превысило 41 тысячу человек.

Среди погибших - пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.

Посольство Украины в Турции принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.

Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.