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В Турции еще находят под завалами живых людей спустя более 200 часов после землетрясения

Среда, 15 февраля 2023, 08:40

В Турции спустя более 200 часов после землетрясения еще находят под завалами живых людей.

Об этом сообщает агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

На 205-й час после землетрясения спасли 35-летнюю женщину в Кахраманмараше, на 207 час - 12-летнего мальчика в провинции Адияман. В Хатае на 209 час после землетрясения освободили из-под завалов супругов.

Среди последних спасенных - 77-летняя женщина, которая провела под завалами 212 часов.

Всего в Турции известно о 64 людях, которые дождались помощи после 140 часов под завалами и дольше.

Напомним, подтвержденное количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии 6 февраля превысило 41 тысячу человек.

Среди погибших - пять граждан Украины, в частности семья из Запорожья.

Посольство Украины в Турции принимает меры для подготовки репатриации тел погибших.

Вскоре дипломаты планируют эвакуировать из пострадавшего южного региона 22 украинских граждан.

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Турция стихийные бедствия

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