У Фінляндії розповіли, чи даватимуть Україні Leopard 2 лише після вступу в НАТО

Фінляндія входить до так званої танкової коаліції – тобто групи країн, які передадуть Україні Leopard 2, але не буде розкривати термінів і обсягу озброєнь, що передаватиме Києву.

Про це в ексклюзивному коментарі "Європейській правді" в кулуарах саміту НАТО сказав міністр оборони Фінляндії Мікко Савола.

"Ми повністю співпрацюємо, але з міркувань безпеки й тому, що ми на кордоні з Росією, ми не говоримо, в якому обсязі та яким чином ми перебуваємо в танковій коаліції. Та ми справді перебуваємо в цій коаліції. І ми багато говорили з партнерами з цього питання. Очолюють коаліцію Німеччина й Польща", – зазначив він.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Фінляндія підтверджує готовність передати Україні певну кількість власних бойових танків Leopard 2, але зробить це, найімовірніше, вже після вступу в НАТО.

За словами президента Фінляндії, скандинавська держава, яка має близько 240 танків, зможе надати лише кілька одиниць цієї техніки.

Наприкінці січня президенти України і Фінляндії оголосили, що скандинавська країна зробить свій внесок у так звану танкову коаліцію, однак у якому вигляді – не уточнювалось.