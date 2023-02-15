В Финляндии рассказали, будут ли давать Украине Leopard 2 только после вступления в НАТО

Финляндия входит в так называемую танковую коалицию - то есть группу стран, которые передадут Украине Leopard 2, но не будет раскрывать сроки и объем вооружений, которые будет передавать Киеву.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Европейской правде" в кулуарах саммита НАТО сказал министр обороны Финляндии Микко Савола.

"Мы полностью сотрудничаем, но из соображений безопасности и потому, что мы на границе с Россией, мы не говорим, в каком объеме и каким образом мы находимся в танковой коалиции. Но мы действительно находимся в этой коалиции. И мы много говорили с партнерами по этому вопросу. Возглавляют коалицию Германия и Польша", - отметил он.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Финляндия подтверждает готовность передать Украине определенное количество собственных боевых танков Leopard 2, но сделает это, скорее всего, уже после вступления в НАТО.

По словам президента Финляндии, скандинавское государство, которое имеет около 240 танков, сможет предоставить лишь несколько единиц этой техники.

В конце января президенты Украины и Финляндии объявили, что скандинавская страна сделает свой вклад в так называемую танковую коалицию, однако в каком виде - не уточнялось.