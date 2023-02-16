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Стали відомі нові деталі візиту Байдена до Польщі

Четвер, 16 лютого 2023, 07:56

Посол США у Польщі розкрив нові деталі з приводу майбутнього візиту президента США Джо Байдена в країну, запланованого під річницю повномасштабного нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда". 

Посол розповів, що Байден прибуде до Варшави увечері 20 лютого. Його ключова промова під час візиту планується у вівторок - тобто 21 лютого - о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького. 

"Це історична подія – ніколи раніше президент США не приїздив до Польщі двічі протягом одного року", - зауважив посол. 

Посольство США також повідомило, що усі охочі жителі Польщі мають нагоду особисто прийти послухати промову Байдена. Для цього необхідно заздалегідь зареєструватись через спеціальну форму, деталі приїзду на місце для проходження усіх процедур зареєстрованим повідомлять за день до події. Посольство попереджає, що плануються суворі заходи безпеки і в сади не пропустять людей з великими сумками, плакатами, прапорами і парасольками. 

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Білий дім підтвердив, що президент здійснить візит до Польщі 20-22 лютого. 

Також з’являлися чутки, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Володимир Зеленський на останні питання про це ухилявся від відповіді.  

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Байден Польща Зеленський

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