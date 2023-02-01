Байден і Зеленський можуть зустрітися у Польщі - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський може зустрітись із президентом США Джо Байденом наприкінці лютого під час візиту глави Білого дому до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Як відзначає видання, не виключено, що візит Джо Байдена до Польщі наприкінці лютого супроводжуватиметься приїздом Володимира Зеленського. Наразі для потенційної зустрічі розглядаються два міста – Жешув і Варшава.

"Український президент представить мирний план і закличе до проведення міжнародної конференції по Україні" - повідомило виданню дипломатичне джерело в Києві про плани переговорів.

Зеленський також повернеться до теми гарантій безпеки для Києва, додало джерело.

Наразі візит Джо Байдена в Україну не розглядається.

За словами координатора Ради національної безпеки Білого дому з питань стратегічних комунікацій Джона Кірбі, президент США не відмовився від ідеї відвідати Україну, але наразі таких планів немає.

За даними ЗМІ, Байден розглядає візит у Європу, щоб підтримати Україну у річницю вторгнення.