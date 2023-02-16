Стали известны новые детали визита Байдена в Польшу

Посол США в Польше Марк Бжезински раскрыл новые детали по поводу предстоящего визита президента США Джо Байдена в страну, запланированного под годовщину полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Посол рассказал, что Байден прибудет в Варшаву вечером 20 февраля. Его ключевая речь во время визита планируется во вторник - то есть 21 февраля - в 17:30 в садах королевского дворца, у террасы Аркады Кубицкого.

"Это историческое событие - никогда раньше президент США не приезжал в Польшу дважды в течение одного года", - отметил посол.

Посольство США также сообщило, что все желающие жители Польши имеют возможность лично прийти послушать речь Байдена. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться через специальную форму, детали приезда на место для прохождения всех процедур зарегистрированным сообщат за день до события. Посольство предупреждает, что планируются строгие меры безопасности и в сады не пропустят людей с большими сумками, плакатами, флагами и зонтиками.

Напомним, в конце прошлой недели Белый дом подтвердил, что президент совершит визит в Польшу 20-22 февраля.

Также появлялись слухи, что во время этой поездки Джо Байден может встретиться в Польше с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Владимир Зеленский на последние вопросы об этом уклонялся от ответа.