Глава Мюнхенської конференції виступив за депутінізацію Росії

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що Росія повинна провести "депутінізацію", перш ніж німецько-російські відносини можуть відродитися.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Цей термін базується на денацифікації, яку провели союзники після поразки Німеччини у Другій світовій війні та падіння нацистського режиму.

"Я використовую термін "депутінізація", тому що ця країна повністю пов'язана з Путіним", - сказав колишній посол ООН перед конференцією з питань безпеки, яку він очолює в Мюнхені, що розпочинається в п'ятницю.

Господар Кремля Владімір Путін є правителем, який приймає всі рішення, зазначив Гойсген.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що Росія зможе повернутися до групи цивілізованих держав лише за умови припинення нею агресивної війни і депутінізації.