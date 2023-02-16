Глава Мюнхенской конференции выступил за депутинизацию России

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Россия должна провести "депутинизацию", прежде чем немецко-российские отношения могут возродиться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Этот термин базируется на денацификации, которую провели союзники после поражения Германии во Второй мировой войне и падения нацистского режима.

"Я использую термин "депутинизация", потому что эта страна полностью связана с Путиным", - сказал бывший посол ООН перед конференцией по вопросам безопасности, которую он возглавляет в Мюнхене, начинающейся в пятницу.

Хозяин Кремля Владимир Путин является правителем, который принимает все решения, отметил Хойсген.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Россия сможет вернуться в группу цивилизованных государств только при условии прекращения ею агрессивной войны и депутинизации.