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Глава Мюнхенской конференции выступил за депутинизацию России

Четверг, 16 февраля 2023, 10:15

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Россия должна провести "депутинизацию", прежде чем немецко-российские отношения могут возродиться.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Этот термин базируется на денацификации, которую провели союзники после поражения Германии во Второй мировой войне и падения нацистского режима.

"Я использую термин "депутинизация", потому что эта страна полностью связана с Путиным", - сказал бывший посол ООН перед конференцией по вопросам безопасности, которую он возглавляет в Мюнхене, начинающейся в пятницу.

Хозяин Кремля Владимир Путин является правителем, который принимает все решения, отметил Хойсген.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Россия сможет вернуться в группу цивилизованных государств только при условии прекращения ею агрессивной войны и депутинизации.

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Мюнхен Путин Война с РФ

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