Прем’єр Нідерландів приїхав до Києва

У Києві перебуває з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють нідерландські ЗМІ, серед яких NOS.

Зазначається, що Рютте вже вшанував пам’ять загиблих захисників України біля стіни пам’яті Михайлівського собору, далі запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

З’явилися також фотографії прем’єра з Михайлівської площі.

Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9 — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023

Останній раз перед цим Рютте особисто приїздив в Україну у липні.

Нагадаємо, Нідерланди офіційно повідомляли про плани надати Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot та низку ракет. Разом з Данією, країна також профінансує модернізацію близько сотні танків Leopard 1, які зараз перебувають на промислових складах у Німеччині.

Крім того, Рютте натякав, що країна готова розглянути можливість надати Україні винищувачі F-16 і "не виключає будь-якої допомоги".

Загальний обсяг військової допомоги Нідерландів для України перевищив мільярд євро.