Військова допомога Нідерландів для України перевищила мільярд євро

Нідерланди надали Україні військової допомоги на суму у 1,07 млрд євро.

Про це йдеться в урядовому листі міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен до парламенту, повідомляє "Європейська правда".

"Загальна вартість військової допомоги Україні станом на 24 січня склала близько 1,07 млрд. євро" - йдеться у листі.

Із цієї суми безпосередня матеріальна військова підтримка складає 463,8 млн євро. Ця сума стосується балансової вартості поставленого обладнання. У попередньому парламентському листі від 16 грудня, балансова вартість поставленого обладнання становила понад 404 мільйони євро.

Як зазначалося в попередньому звіті, Міноборони має намір якнайшвидше поповнити або замінити поставлене обладнання там, де це необхідно. Станом на 24 січня 2023 року загальна вартість заміщення склала 771,3 млн євро.

Також у цю суму входять комерційні поставки: вартість придбаних на комерційній основі військових товарів в інтересах України наразі становить близько 57,8 млн євро (порівняно з 45 млн євро станом на 15 грудня минулого року).

У цю суму також входить пакет військової підтримки на суму 120 млн євро, що передбачає передачу танків Т-72 спільно з Чехією і США.

Внесок у розмірі 100 млн євро також передбачено для "Міжнародного фонду для України". Цей фонд фінансує обладнання, що поставляється безпосередньо промисловістю.

Нідерланди також вносять 25 мільйонів євро у фонд НАТО для військової підтримки України. Ці гроші призначені для таких речей, як паливо, одяг і медикаменти, а не зброя.

"Для цих поставок, як і для попередніх, міністр закордонних справ і міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з питань розвитку провели ретельний, але, зважаючи на виняткові обставини, прискорений перегляд критеріїв ЄС щодо експорту озброєнь. Будь-які нові поставки також проходитимуть цю ретельну та прискорену перевірку" - йдеться у листі.

Як повідомлялося, Нідерланди готові розглянути запит України на постачання винищувачів F-16, але поки такого запиту не надходило.