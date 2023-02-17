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Премьер Нидерландов приехал в Киев

Пятница, 17 февраля 2023, 12:40

В Киеве находится с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают нидерландские СМИ, среди которых NOS.

Отмечается, что Рютте уже почтил память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора, далее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Появились также фотографии премьера с Михайловской площади.

Последний раз перед этим Рютте лично приезжал в Украину в июле.

Напомним, Нидерланды официально сообщали о планах предоставить Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и ряд ракет. Вместе с Данией, страна также профинансирует модернизацию около сотни танков Leopard 1, которые сейчас находятся на промышленных складах в Германии.

Кроме того, Рютте намекал, что страна готова рассмотреть возможность предоставить Украине истребители F-16 и "не исключает никакой помощи".

Общий объем военной помощи Нидерландов для Украины превысил миллиард евро.

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Нидерланды

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