Премьер Нидерландов приехал в Киев

В Киеве находится с визитом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают нидерландские СМИ, среди которых NOS.

Отмечается, что Рютте уже почтил память погибших защитников Украины у стены памяти Михайловского собора, далее запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Появились также фотографии премьера с Михайловской площади.

Bij de Muur v Herinnering in Kyiv. pic.twitter.com/z7fy1bjbI9 — Jeroen Akkermans (@JeroenAkkermans) February 17, 2023

Последний раз перед этим Рютте лично приезжал в Украину в июле.

Напомним, Нидерланды официально сообщали о планах предоставить Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot и ряд ракет. Вместе с Данией, страна также профинансирует модернизацию около сотни танков Leopard 1, которые сейчас находятся на промышленных складах в Германии.

Кроме того, Рютте намекал, что страна готова рассмотреть возможность предоставить Украине истребители F-16 и "не исключает никакой помощи".

Общий объем военной помощи Нидерландов для Украины превысил миллиард евро.