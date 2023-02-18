Естонія замовить баражуючі боєприпаси в рамках однієї з найбільших військових закупівель

Естонія має намір замовити "значну кількість" так званих баражуючих боєприпасів, які будуть доставлені в 2024 році, щоб збільшити дальність своїх атак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони Естонії.

Естонія раніше заявила, що вважає, що Росія все ще має сили чинити "надійний військовий тиск" на Балтійський регіон, де в середньостроковій і довгостроковій перспективі зросла загроза безпеці.

Баражуючі боєприпаси, які також називають "дронами-камікадзе", рухаються до своєї цілі, а потім різко знижуються в польоті і детонують при зіткненні.

Очікується, що в цьому кварталі буде укладена одна з найбільших в історії Естонії угода про закупівлю невизначеної кількості дронів.

За словами міністерства оборони, це робиться "для того, щоб значно збільшити можливості (Естонії) вести непрямий вогонь у відповідь на російську агресію".

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив у четвер, що Сполучені Штати готові захищати балтійські країни Естонію, Латвію і Литву, якщо це буде потрібно, і збережуть свою військову присутність в регіоні.

Раніше Естонія виступила з пропозицією, щоб країни Європейського Союзу інвестували близько 4 мільярдів євро у спільну закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які, за словами України, потрібні їй цього року для відбиття російського вторгнення.