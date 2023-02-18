Эстония закажет барражирующие боеприпасы в рамках одной из крупнейших военных закупок

Эстония намерена заказать "значительное количество" так называемых барражирующих, которые будут доставлены в 2024 году, чтобы увеличить дальность своих атак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Эстонии.

Эстония ранее заявила, что считает, что Россия все еще имеет силы оказывать "надежное военное давление" на Балтийский регион, где в среднесрочной и долгосрочной перспективе возросла угроза безопасности.

Баражирующие боеприпасы, которые также называют "дронами-камикадзе", движутся к своей цели, а затем резко снижаются в полете и детонируют при столкновении.

Ожидается, что в этом квартале будет заключена одна из крупнейших в истории Эстонии сделка о закупке неопределенного количества дронов.

По словам министерства обороны, это делается "для того, чтобы значительно увеличить возможности (Эстонии) вести непрямой огонь в ответ на российскую агрессию".

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил в четверг, что Соединенные Штаты готовы защищать балтийские страны Эстонию, Латвию и Литву, если это потребуется, и сохранят свое военное присутствие в регионе.

Ранее Эстония выступила с предложением, чтобы страны Европейского Союза инвестировали около 4 миллиардов евро в совместную закупку 1 миллиона боеприпасов, которые, по словам Украины, нужны ей в этом году для отражения российского вторжения.