У Держдепі США використовують оцінку про 200 тисяч солдатів, яких втратила Росія за рік

Сполучені Штати Америки вважають, що Росія тримає курс на жахливу поразку через політику Путіна стосовно війни в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Під час панельної дискусії у Мюнхені Блінкен заявив, що Росія дотримується підходів під час війни проти України, які дедалі більше заганяють Кремль у кризу

"Курс, який обрав Путін, це курс на стратегічну поразку для нього у найбільш вражаючих обрисах", - запевнив очільник Держдепу.

Ентоні Блінкен підкреслив, що Росія втратила Україну назавжди.

"Українці будуть ненавидіти Росію на те майбутнє так далеко, як можна передбачити. І це легко зрозуміти", - заявив він, нагадавши, що це разюча відмінність з періодом до 2013 року, коли ставлення до РФ громадян України було загалом позитивним.

Також Росія зазнала дипломатичної поразки по всій земній кулі. "Зв’язки Росії з усім світом обірвалися", - пояснив Блінкен.

"Є також питання про те, що Путін зробив зі своєю країною. За публічними оцінками, Росія втратила близько 200 військових в Україні. Менше ніж за рік, лише подумайте про це! Понад мільйон росіян поїхали з Росії, бо не хочуть бути частиною цієї війни", - додав він.

Також у Мюнхені глава Держдепу розповів про обриси перемоги України, що включають повернення Криму і нездатність РФ до нової війни.

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