Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Госдепе США используют оценку о 200 тысячах солдат, которых потеряла Россия за год

Суббота, 18 февраля 2023, 19:18

Соединенные Штаты Америки считают, что Россия держит курс на ужасное поражение из-за политики Путина в отношении войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время панельной дискуссии в Мюнхене Блинкен заявил, что Россия придерживается подходов во время войны против Украины, которые все больше загоняют Кремль в кризис

"Курс, который выбрал Путин, это курс на стратегическое поражение для него в наиболее впечатляющих очертаниях", - заверил глава Госдепа.

Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия потеряла Украину навсегда

"Украинцы будут ненавидеть Россию на то будущее так далеко, как можно предсказать. И это легко понять", - заявил он, напомнив, что это разительное отличие с периодом до 2013 года, когда отношение к РФ граждан Украины было в целом положительным.

Также Россия потерпела дипломатическое поражение по всему земному шару. "Связи России со всем миром оборвались", - пояснил Блинкен.

"Есть также вопрос о том, что Путин сделал со своей страной. По публичным оценкам, Россия потеряла около 200 военных в Украине. Меньше чем за год, только подумайте об этом! Более миллиона россиян уехали из России, потому что не хотят быть частью этой войны", - добавил он.

Также в Мюнхене глава Госдепа рассказал об очертаниях победы Украины, включающих возвращение Крыма и неспособность РФ к новой войне.

О главном со встречи в Мюнхене смотрите в блоге "Победа Украины и безопасность мира без России"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Статьи

Мир без участия России: о каком послевоенном порядке договариваются в Мюнхене

Построение нового мирового порядка уже началось. А готовность прощать России все сменилась на песню "Путин – лох" на Мюнхенской конференции...
17 февраля 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда, из Мюнхена

Как в Черногории сочетается поддержка Украины и любовь к "русскому миру"

Дрейф Черногории к антизападному и антиукраинскому лагерю может продолжиться и ускориться. Что будут делать в этой ситуации ЕС и НАТО, неясно (укр.)
17 февраля 2023 — Наталья Ищенко, "Балканський оглядач"

"Кто подпишет – тот будет убит". На что пойдет РФ, чтобы сохранить влияние на Сербию

Сербские радикалы угрожают убийством президенту Вучичу в случае подписания соглашения с Косовом. Больше всего в разжигании протестов заинтересована Россия (укр.)
17 февраля 2023 — Юрий Панченко, Европейская правда