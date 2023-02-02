Українські військові прибули до Німеччини для навчання на ЗРК Patriot

Українські військові прибули до Німеччини для навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству DPA стало відомо від джерел у безпекових колах.

Група приземлилася у вівторок і повинна розпочати тренування цього четверга. Загалом це група із близько 70 українців.

У консультаціях зі Сполученими Штатами федеральний уряд хоче, щоб Україна мала цілу систему Patriot для відбиття російських атак.

Зазвичай до системи входить центр управління вогнем, радар, генератор електроенергії та шість або більше пускових установок.

У січні українські військові, яких навчатимуть на Patriot, прибули в США.

Передачу Україні першої системи Patriot Вашингтон анонсував 21 грудня у рамках чергового пакету військової допомоги. Після того Німеччина також пообіцяла надати Україні Patriot.

Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.