Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot

Украинские военные прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству DPA стало известно от источников в кругах безопасности.

Группа приземлилась во вторник и должна начать тренировки в этот четверг. В целом это группа из около 70 украинцев.

В консультациях с Соединенными Штатами федеральное правительство хочет, чтобы Украина имела целую систему Patriot для отражения российских атак.

Обычно в систему входит центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок.

В январе украинские военные, которых будут обучать на Patriot, прибыли в США.

Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.

Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.