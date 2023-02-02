Украинские военные прибыли в Германию для обучения на ЗРК Patriot
Украинские военные прибыли в Германию для обучения на зенитно-ракетном комплексе Patriot.
Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству DPA стало известно от источников в кругах безопасности.
Группа приземлилась во вторник и должна начать тренировки в этот четверг. В целом это группа из около 70 украинцев.
В консультациях с Соединенными Штатами федеральное правительство хочет, чтобы Украина имела целую систему Patriot для отражения российских атак.
Обычно в систему входит центр управления огнем, радар, генератор электроэнергии и шесть или более пусковых установок.
В январе украинские военные, которых будут обучать на Patriot, прибыли в США.
Передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия также пообещала предоставить Украине Patriot.
Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.