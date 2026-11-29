У неділю, 29 листопада, рада Центристської партії Швеції ухвалила рішення увійти до уряду чинного прем’єра Ульфа Крістерссона, що дозволить країні отримати новий уряд після тижнів невизначеності.

Про це повідомляє SVT, передає "Європейська правда".

Керівний орган Центристської партії на голосуванні у неділю ухвалив рішення долучитися до уряду Крістерссона та підтримати його на посаді прем’єр-міністра. Результат склав 36 голосів проти 23.

Лідерка центристів Елізабет Танд Рінгквіст привітала це рішення, зауваживши, що завдяки йому Швеція нарешті зможе сформувати уряд.

"Зараз ми обрали таку урядову конфігурацію, яка забезпечить найбільшу ефективність нашої політики та принесе найбільшу користь Швеції", – підсумувала вона.

У понеділок, 30 листопада, шведський Риксдаг голосуватиме щодо кандидатури Ульфа Крістерссона. У разі затвердження на посаді прем’єра Крістерссон планує сформувати уряд з чотирьох правоцентристських партій – своєї Поміркованої партії, центристів, "Християнських демократів" та "Лібералів".

Якщо він не набере необхідної більшості голосів, парламент проведе четверте й останнє голосування щодо призначення прем’єр-міністра. За словами спікера Риксдагу, воно відбудеться до Різдва. Якщо й це голосування не призведе до призначення глави уряду, на Швецію чекають позачергові вибори.

Хоч правий блок Крістерссона втратив більшість на вересневих виборах, але пізніше спікер попросив його спробувати сформувати новий уряд після того, як лівоцентристські опозиційні партії неодноразово не змогли досягти угоди щодо розподілу влади.

Як повідомлялося, за результатами парламентських виборів у Швеції 13 вересня чотири лівоцентристські партії домоглися мінімальної більшості – 176 із 349 місць.

Варто зауважити, що дедалі більше шведів готові до проведення дострокових виборів, оскільки переговори щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут.