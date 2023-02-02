Прем'єр Польщі: Путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ

На думку прем'єр-міністра Польщі, президент РФ Владімір Путін хоче довести своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається і тому знову нападе на Київ.

Таку думку він висловив у інтерв’ю німецькому виданню Bild, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що план Путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білоруської північної частини України, так що Київ буде оточений із заходу", - сказав глава польського уряду.

Він додав, що зима зараз досить м'яка, а це означає, що грунт не підходить для важких танків і артилерії.

"Тому Путін, ймовірно, захоче почекати, поки висохне весь бруд, болота і не дуже добре підготовлений ґрунт для наступу… З усієї інформації, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один наступ росіян, ймовірно, в березні або квітні, і це буде дуже важкий наступ", - сказав Моравецький.

Він вважає, що президент Путін може вдруге напасти на українську столицю.

"Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоюування", - додав Моравецький.

Він зазначив, що глава Кремля "мобілізував багато нових солдатів, близько 200-250 тисяч". "Не можна забувати, що ресурси Росії дійсно великі , а кишені глибокі. У них багато боєприпасів, багато зброї і багато людей ", – сказав польський прем’єр він.

Раніше Моравецький допустив передачу Україні багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard.