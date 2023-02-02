Премьер Польши: Путин думает наступать с двух-трех направлений и может снова атаковать Киев

По мнению премьер-министра Польши, президент РФ Владимир Путин хочет доказать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается и поэтому снова нападет на Киев.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Bild, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, заключается в том, чтобы окружить Украину. И готовя все эти планы, он, наверное, думает, что должен атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать нападения с белорусской северной части Украины, так что Киев будет окружен с запада", - сказал глава польского правительства.

Он добавил, что зима сейчас достаточно мягкая, а это означает, что почва не подходит для тяжелых танков и артиллерии.

"Поэтому Путин, вероятно, захочет подождать, пока высохнет вся грязь, болота и не очень хорошо подготовленная почва для наступления... Из всей информации, которую я имею из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление россиян, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень тяжелое наступление", - сказал Моравецкий.

Он считает, что президент Путин может во второй раз напасть на украинскую столицу.

"Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украине, но и хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть это опасение", - добавил Моравецкий.

Он отметил, что глава Кремля "мобилизовал много новых солдат, около 200-250 тысяч". "Нельзя забывать, что ресурсы России действительно большие, а карманы глубокие. У них много боеприпасов, много оружия и много людей", - сказал польский премьер он.

Ранее Моравецкий допустил передачу Украине многоцелевых истребителей F-16 или другой авиации в тесной координации с другими союзниками по НАТО, как это было в случае танков Leopard.