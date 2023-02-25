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Макрон оголосив, що відвідає Китай, і закликав Пекін чинити тиск на Росію

Субота, 25 лютого 2023, 12:44

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани відвідати з офіційним візитом Китай після публікації Пекіном документа, що пропонує "політичне рішення" війни в Україні.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив у суботу, що вирушить до Китаю "на початку квітня", закликавши Пекін "допомогти нам чинити тиск на Росію", щоб "зупинити агресію" і "побудувати мир".

Сьогодні стало відомо, що наступного тижня до Китаю приїде самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, МЗС Китаю цього тижня опублікувало так званий "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Він складається з 12 пунктів і закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, але не містить конкретних кроків.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у плані Китаю є пункти, з якими можна працювати, хоча з "деякими думками" він не погоджується

Водночас президент США Джо Байден відкинув запропоновані Китаєм пропозиції щодо завершення війни в Україні, припустивши, що його реалізація піде лише на користь Росії.

Більше читайте тут - Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни.

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Франція Китай Війна з РФ Макрон

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