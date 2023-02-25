Макрон объявил, что посетит Китай, и призвал Пекин оказать давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах посетить с официальным визитом Китай после публикации Пекином документа, предлагающего "политическое решение" войны в Украине.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил в субботу, что отправится в Китай "в начале апреля", призвав Пекин "помочь нам оказать давление на Россию", чтобы "остановить агрессию" и "построить мир".

Сегодня стало известно, что на следующей неделе в Китай приедет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, МИД Китая на этой неделе опубликовал так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов и призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, но не содержит конкретных шагов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в так называемом "мирном плане" Китая есть пункты, с которыми можно работать, хотя с "некоторыми мыслями" он не согласен.

В то же время президент США Джо Байден отверг предложенный Китаем план, предположив, что его реализация пойдет только на пользу России.

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