Президент Чехії виключає, що Захід скоротить підтримку України, побоюючись ескалації через Крим

Президент Чехії не думає, що союзники свідомо можуть скоротити підтримку України на етапі, коли наблизиться перспектива повернення Криму - побоюючись радикальної ескалації з боку Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Суспільному на запитання про те, наскільки виправдані такі припущення.

"Не думаю, що західні країни обговорюють варіант, який би передбачав скорочення підтримки через намір України звільнити Крим. Якраз навпаки. Усі лідери використовують однакові аргументи, значить вони підтримують Україну у звільненні всієї території", - зазначив Петр Павел.

В інтерв’ю він сказав також, що союзникам варто готуватися підтримувати Україну у тривалій перспективі, незалежно від сподівань на її якнайшвидшу перемогу, та не виключати менш оптимістичних сценаріїв.

Президент Чехії поділився також припущеннями про те, якими бачить сценарії для Росії після завершення війни.

Раніше Politico з посиланням на джерела повідомляло, що в адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є "червоною лінією" для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією – але водночас не заперечують право України відвоювати півострів.