Президент Чехии исключает, что Запад сократит поддержку Украины, опасаясь эскалации из-за Крыма

Президент Чехии не думает, что союзники сознательно могут сократить поддержку Украины на этапе, когда приблизится перспектива возвращения Крыма - опасаясь радикальной эскалации со стороны Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Общественному на вопрос о том, насколько оправданы такие предположения.

"Не думаю, что западные страны обсуждают вариант, который бы предусматривал сокращение поддержки из-за намерения Украины освободить Крым. Как раз наоборот. Все лидеры используют одинаковые аргументы, значит они поддерживают Украину в освобождении всей территории", - отметил Петр Павел.

В интервью он сказал также, что союзникам стоит готовиться поддерживать Украину в длительной перспективе, независимо от надежд на ее скорейшую победу, и не исключать менее оптимистичных сценариев.

Президент Чехии поделился также предположениями о том, какими видит сценарии для России после завершения войны.

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщало, что в администрации президента США до сих пор убеждены, что возвращение Украиной Крыма является "красной линией" для Путина и это грозит серьезной эскалацией - но в то же время не отрицают право Украины отвоевать полуостров.