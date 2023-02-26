Президент Чехії поділився, якими бачить сценарії для Росії після війни

Президент Чехії Петр Павел вважає, що внаслідок війни проти України РФ тривалий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв, а також не дуже вірить у швидке "прозріння" в Росії і її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

"Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна. Важко вгадати, однак вважаю, РФ буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві. Тож з такою реальністю доведеться жити. І тому для всіх нас важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як нам бути з різними варіантами", - зазначив Петр Павел.

Він пояснив свої слова на Мюнхенській безпековій конференції про те, що дестабілізація та розпад РФ — не найкращий сценарій для Заходу, адже з кимось у Росії потім потрібно буде вести діалог.

"Ймовірно, найкращим сценарієм була ситуація, коли б Росія усвідомила, що вона не може виграти війну. Що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у настільки кепській економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв'язки з довколишнім світом. Не лише з Китаєм, а й з європейськими країнами. Це був би, мабуть, найкращий можливий сценарій. Тоді ми могли б почати говорити про можливі шляхи покращення відносин", - зазначив Павел.

При цьому він визнав, що зараз сподіватися на цей "найкращий сценарій" не дуже реалістично.

"Нинішнє керівництво покладає провину за війну в Україні на Захід. Вони не бачать жодної помилки зі свого боку. Коли я кажу "вони", маю на увазі не лише керівництво Росії, але й переважну більшість росіян, яка переконана, що вони є останньою святинею християнських цінностей і повинні захистити їх від декадентського Заходу. Це дивна установка для будь-яких відносин. Тому гадаю, ймовірно, з'являться й інші варіанти, які будуть більш реалістичними. І один з них полягає в тому, що в Росії буде подібне нове керівництво — якщо не Путін, то хтось такого ж штибу. І тоді, ймовірно, протистояння з РФ нам залишиться на роки вперед", - зазначив він.

В інтерв’ю він сказав також, що НАТО варто розглянути прийняття України до свого складу одразу після завершення війни.