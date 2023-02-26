Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Танки Leopard надаються Україні для захисту, а не атак проти Росії - міністерка оборони Іспанії

Неділя, 26 лютого 2023, 19:27

Міністр оборони Іспанії Маргарит Роблес заявила, що танки Leopard передають Україні тільки для оборони, а не для наступальних дій.

Про це вона сказала в інтерв'ю La Vanguardia, пише "Європейська правда"

"Існує кілька серій Leopard: 2A4 і 2A6. Танки 2А4, які зберігалися в Сарагосі в жалюгідних умовах, зараз ремонтуються. Це дасть змогу включити їх до складу батальйону поряд із танками, переданими іншими країнами. Водночас ми вже розпочали роботу з підготовки екіпажів цих танків і команд, які займатимуться їх обслуговуванням. Я багато наполягаю на тому, що "Леопарди" мають виняткове призначення: оборона, а не агресія проти Росії", - сказала Роблес.

Вона також виключила участь іспанських військових у бойових діях на території України.

"Це абсолютно неможливий сценарій; його не існує. Іспанські солдати втрутилися б тільки в разі агресії проти країни НАТО. Ніколи, ніколи, жоден солдат із країни НАТО, а Іспанія є однією з них, не відправиться брати участь у війні в Україні. Ніколи, ніколи. Я хочу сказати це дуже чітко, дуже ясно", - сказала міністр.

Нагадаємо, цього тижня голова іспанського уряду Педро Санчес оголосив в Києві, що партія танків Leopard 2, які Іспанія надасть Україні, збільшиться до 10 одиниць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Іспанія

Статті

Китайська гра у мир: що означають для України рішення в річницю великої війни

У 24 лютого – в день першої річниці повномасштабної війни – світ зайшов з двома «мирними» ініціативами українською та китайською...
24 лютого 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Не лише "до перемоги". Як, чим та до якого часу США допомагатимуть Україні

США є безумовним лідером з надання допомоги Україні та мобілізації світової підтримки нашої держави: оборонної, фінансової, політичної...
24 лютого 2023 — Оксана Маркарова, посол України у США

Підтримати Україну і покарати агресора: які задачі стоять перед Європою

Уся європейська ідея заснована на мирі. Але без свободи та без справедливості взагалі не може бути миру.
24 лютого 2023 — Роберта Метсола, президентка Європарламенту