Танки Leopard предоставляются Украине для защиты, а не атак против России - министр обороны Испании

Министр обороны Испании Маргарит Роблес заявила, что танки Leopard передаются Украине только для обороны, а не для наступательных действий.

Об этом она сказала в интервью La Vanguardia, пишет "Европейская правда"

"Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. Танки 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Это позволит включить их в состав батальона наряду с танками, переданными другими странами. В то же время мы уже начали работу по подготовке экипажей этих и команд, которые будут заниматься их обслуживанием. Я много настаиваю на том, что "Леопарды" имеют исключительное назначение: оборона, а не агрессия против России", - сказала Роблес.

Она также исключила участие испанских военных в боевых действиях на территории Украины.

"Это абсолютно невозможный сценарий; его не существует. Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против страны НАТО. Никогда, никогда, ни один солдат из страны НАТО, а Испания является одной из них, не отправится участвовать в войне в Украине. Никогда, никогда. Я хочу сказать это очень четко, очень ясно", - сказала министр.

Напомним, на этой неделе глава испанского правительства Педро Санчес объявил в Киеве, что партия танков Leopard 2, которые Испания предоставит Украине, увеличится до 10 единиц.