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Спікер парламенту Молдови про погрози Лаврова: гнилий шовінізм і серйозна деградація

Субота, 4 лютого 2023, 09:26

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що слова глави МЗС РФ Сергєя Лаврова свідчать про серйозну деградацію його публічної поведінки.

Про це Гросу заявив на телеканалі TVR MOLDOVA, повідомляє "Європейська правда".

"З антропологічної точки зору, заяви Сергєя Лаврова знаходяться на серйозному рівні деградації публічної поведінки по відношенню до країни, з боку дипломата", - заявив спікер.

Ігор Гросу заявив, що Сергєй Лавров знехтував елементарними нормами спілкування по відношенню до країни.

"Тут стільки гнилого шовінізму і імперіалізму, який смердить смертю, кров'ю, стражданнями, селами, стертими з лиця землі", - сказав Гросу.

Спікер зазначив, що треба запитати Лаврова, чому російські військові стирають з лиця землі українські села.

"Вони діють професійно - така відповідь від високопосадовця і не в останню чергу Росії - це чудово. Весь цивілізований світ повинен звертати увагу на такі сповзання, на таку деградацію", - сказав голова парламенту Молдови.

На думку Ігоря Гросу, такі заяви становлять реальну небезпеку, яка дуже детально проявляється в Україні.

"Ми не говоримо про класичну битву між двома арміями, одна з яких загарбує, а інша захищає свою країну. Подивіться, що росіяни роблять з критичною інфраструктурою. Не лише військові об'єкти є мішенню. Житлові будинки, вузли розподілу електроенергії та тепла є мішенями. Ця варварська поведінка становить реальну небезпеку для всього цивілізованого світу", - заявив Ігор Гросу.

Раніше у інтерв’ю російському пропагандисту Дмітрію Кісельову Лавров заявив, що із Молдови намагаються зробити "другу Україну".

"Насамперед, що змогли поставити досить специфічними методами - далеко не вільно-демократичними - на чолі країни президента, яка ну просто сама рветься до НАТО, вона має румунське громадянство, вона готова об'єднаються з Румунією і взагалі готова практично на все", - заявив російський дипломат.

У молдовському МЗС категорично відкинули заяви Лаврова.

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