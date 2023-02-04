Спикер парламента Молдовы об угрозах Лаврова: гнилой шовинизм и серьезная деградация

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что слова главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствуют о серьезной деградации его публичного поведения.

Об этом Гросу заявил на телеканале TVR MOLDOVA, сообщает "Европейская правда".

"С антропологической точки зрения, заявления Сергея Лаврова находятся на серьезном уровне деградации публичного поведения по отношению к стране, со стороны дипломата", - заявил спикер.

Игорь Гросу заявил, что Сергей Лавров пренебрег элементарными нормами общения по отношению к стране.

"Здесь столько гнилого шовинизма и империализма, который воняет смертью, кровью, страданиями, селами, стертыми с лица земли", - сказал Гросу.

Спикер отметил, что надо спросить Лаврова, почему российские военные стирают с лица земли украинские села.

"Они действуют профессионально - такой ответ от высокопоставленного чиновника и не в последнюю очередь России - это замечательно. Весь цивилизованный мир должен обращать внимание на такие сползания, на такую деградацию", - сказал председатель парламента Молдовы.

По мнению Игоря Гросу, такие заявления представляют реальную опасность, которая очень детально проявляется в Украине.

"Мы не говорим о классической битве между двумя армиями, одна из которых захватывает, а другая защищает свою страну. Посмотрите, что россияне делают с критической инфраструктурой. Не только военные объекты являются мишенью. Жилые дома, узлы распределения электроэнергии и тепла являются мишенями. Это варварское поведение представляет реальную опасность для всего цивилизованного мира", - заявил Игорь Гросу.

Ранее в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лавров заявил, что из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину".

"Прежде всего, что смогли поставить достаточно специфическими методами - далеко не свободно-демократическими - во главе страны президента, которая ну просто сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединятся с Румынией и вообще готова практически на все", - заявил российский дипломат.

В молдавском МИД категорически отвергли заявления Лаврова.