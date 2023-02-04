Прем’єр Португалії підтвердив наміри надіслати Україні танки Leopard 2

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив цієї суботи, що Португалія передасть Збройним силам України танки Leopard 2, а також додав, що наразі триває логістична операція з Німеччиною, щоб повернути деякі танки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Diario de Noticias

Кошта також підкреслив, що відправка танків в Україну не поставить під загрозу національний військовий потенціал з точки зору оснащення.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб мати можливість відмовитися від деяких наших танків. Я знаю, скільки сааме танків буде [відправлено в Україну], але про це буде оголошено у відповідний час", - сказав глава виконавчої влади.

За словами прем'єр-міністра, наразі Португалія працює з Німеччиною, щоб "дозволити логістичну операцію з постачання запчастин з метою завершення відновлення деяких [бойових] машин, які не були в строю".

"Операція, яка має на меті надати Україні кілька танків, без того, щоб Португалія втратила свій військовий потенціал. Очевидно, що Португалія також має зобов'язання в рамках НАТО, які ми не можемо не виконувати з точки зору наявності техніки для інтервенцій у разі необхідності", - попередив він.

Відповідаючи на запитання про найбільш ймовірний час, коли ці танки Leopard 2 можуть бути відправлені на територію України, Антоніу Кошта зазначив, що "рух, який відбувається в Європі, полягає в тому, щоб мати можливість мати всі ці засоби в наявності до кінця березня".

Щодо суперечок, пов'язаних з тим, що деякі з цих танків Leopard 2, придбаних національними Збройними силами в 2007 році, вже багато років не обслуговуються, прем'єр-міністр відповів, що вислів "багато років - це перебільшення".

"Деякі з них не функціонують, і саме тому ми повинні працювати одночасно з виробниками, щоб забезпечити необхідний ланцюжок постачання, щоб відновити танки, які зараз не функціонують, і мати можливість відмовитися від функціонуючих танків, залишаючи власний потенціал належним чином захищеним. Саме ця логістична операція триває", - пояснив він.

Раніше португальські ЗМІ повідомляли, що Португалія готується відправити в Україну чотири танки Leopard 2 німецького виробництва.