Премьер Португалии подтвердил намерения отправить Украине танки Leopard 2

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил в эту субботу, что Португалия передаст Вооруженным силам Украины танки Leopard 2, а также добавил, что сейчас продолжается логистическая операция с Германией, чтобы вернуть некоторые танки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Diario de Noticias

Кошта также подчеркнул, что отправка танков в Украину не поставит под угрозу национальный военный потенциал с точки зрения оснащения.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы иметь возможность отказаться от некоторых наших танков. Я знаю, сколько именно танков будет [отправлено в Украину], но об этом будет объявлено в соответствующее время", - сказал глава исполнительной власти.

По словам премьер-министра, сейчас Португалия работает с Германией, чтобы "позволить логистическую операцию по поставке запчастей с целью завершения восстановления некоторых [боевых] машин, которые не были в строю".

"Операция, которая имеет целью предоставить Украине несколько танков, без того, чтобы Португалия потеряла свой военный потенциал. Очевидно, что Португалия также имеет обязательства в рамках НАТО, которые мы не можем не выполнять с точки зрения наличия техники для интервенций в случае необходимости", - предупредил он.

Отвечая на вопрос о наиболее вероятном времени, когда эти танки Leopard 2 могут быть отправлены на территорию Украины, Антониу Кошта отметил, что "движение, которое происходит в Европе, заключается в том, чтобы иметь возможность иметь все эти средства в наличии до конца марта".

Относительно споров, связанных с тем, что некоторые из этих танков Leopard 2, приобретенных национальными Вооруженными силами в 2007 году, уже много лет не обслуживаются, премьер-министр ответил, что выражение "много лет - это преувеличение".

"Некоторые из них не функционируют, и именно поэтому мы должны работать одновременно с производителями, чтобы обеспечить необходимую цепочку поставок, чтобы восстановить танки, которые сейчас не функционируют, и иметь возможность отказаться от функционирующих танков, оставляя собственный потенциал должным образом защищенным. Именно эта логистическая операция продолжается", - пояснил он.

Ранее португальские СМИ сообщали, что Португалия готовится отправить в Украину четыре танка Leopard 2 немецкого производства.