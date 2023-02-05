Шольц: Путін не погрожував мені або Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент Росії Владімір Путін ніколи не погрожував йому або Німеччині як це було із британським прем’єром Борисом Джонсоном.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, пише "Європейська правда".

"Ні, Путін не погрожував мені або Німеччині. У наших телефонних розмовах дуже чітко простежуються наші дуже різні точки зору на війну в Україні", - сказав Шольц.

"Я дуже чітко дав зрозуміти Путіну, що Росія несе повну відповідальність за війну. Без жодної причини Росія вторглася до свого сусіда, щоб забрати частини України або всю країну. Ми не можемо просто прийняти це, тому що це фундаментально порушує європейський мирний порядок. Саме тому ми підтримуємо Україну фінансово, гуманітарно, а також зброєю", - додав канцлер.

Шольц також відкинув побоювання з приводу того, що рішення Німеччини надати Україні західні танки і дозволити такі поставки іншим союзникам спровокує Кремль на нову ескалацію.

Раніше Джонсон у документальному фільмі BBC "Путін проти Заходу" розповів, що Путін погрожував йому ракетним ударом у телефонній розмові напередодні вторгнення Росії до України. У Кремлі це заперечили.

Як відомо, 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Українські військові вже почали освоювати танки від західних союзників у Польщі та Британії.

Водночас, у ЗМІ з'явилася інформація, що в німецькому уряді вже сумніваються щодо того, чи вдасться реалізувати анонсовану поставку танків Leopard 2 в Україну так, як це було заплановано.