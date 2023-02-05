Шольц вважає, що надання Україні західних танків не загрожує ескалацією війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкидає побоювання з приводу того, що рішення Німеччини надати Україні західні танки і дозволити такі поставки іншим союзникам спровокує Кремль на нову ескалацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Bild am Sonntag.

Коментуючи заяви Путіна, де він провів паралелі між німецькими танками, які отримає Україна, і танками Третього Рейху, Шольц зауважив, що слова президента РФ - продовження серії химерних історичних порівнянь, якими Путін намагається виправдати війну проти України.

"Разом з нашими союзниками ми надаємо Україні танки для того, щоб вона могла захистити себе. Ми ретельно зважили рішення про кожне постачання зброї, скоординували його із союзниками, передусім США. Такий спільний підхід є запобіжником від ескалації війни", - зазначив канцлер.

На запитання про звинувачення у тому, що Берлін надто зволікає з наданням Україні необхідної зброї, Олаф Шольц сказав, що складав присягу і дуже добре розуміє свою відповідальність, тому вважає за краще діяти з холодною головою і ретельно зважувати рішення, оскільки діяти інакше " було би безвідповідально та вкрай небезпечно".

Канцлера також запитали, чи є домовленість з Україною про застосування західної зброї лише в межах території України. "Щодо цього є консенсус", - відповів Шольц.

Як відомо, 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом повідомив, що за наявними домовленостями у рамках "танкової коаліції", до якої зараз входять 12 країн, Україна отримає від 120 західних танків.

Українські військові вже почали освоювати танки від західних союзників у Польщі та Британії.

Водночас, у ЗМІ з'явилася інформація, що в німецькому уряді вже сумніваються щодо того, чи вдасться реалізувати анонсовану поставку танків Leopard 2 в Україну так, як це було заплановано.