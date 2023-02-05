Шольц: Путин не угрожал мне или Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент России Владимир Путин никогда не угрожал ему или Германии как это было с британским премьером Борисом Джонсоном.

Об этом он сказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

"Нет, Путин не угрожал мне или Германии. В наших телефонных разговорах очень четко прослеживаются наши очень разные точки зрения на войну в Украине", - сказал Шольц.

"Я очень четко дал понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Без всякой причины Россия вторглась к своему соседу, чтобы забрать части Украины или всю страну. Мы не можем просто принять это, потому что это фундаментально нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", - добавил канцлер.

Шольц также отверг опасения по поводу того, что решение Германии предоставить Украине западные танки и разрешить такие поставки другим союзникам спровоцирует Кремль на новую эскалацию.

Ранее Джонсон в документальном фильме BBC "Путин против Запада" рассказал, что Путин угрожал ему ракетным ударом в телефонном разговоре накануне вторжения России в Украину. Кремль заявил, что такого не было.

Как известно, 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard-2, и позволить реэкспорт другим странам, которые также хотят сделать это.

Украинские военные уже начали осваивать танки от западных союзников в Польше и Великобритании.

В то же время, в СМИ появилась информация, что в немецком правительстве уже сомневаются относительно того, удастся ли реализовать анонсированную поставку танков Leopard 2 в Украину так, как это было запланировано.