Сенат Франції майже одноголосно закликав збільшити військову допомогу Україні

Верхня палата французького парламенту – Сенат – у вівторок ухвалила резолюцію із закликом до уряду Франції збільшити підтримку Україні та посилити санкції проти Росії як держави-агресора й її поплічників.

Про це з посиланням на текст документа повідомляє "Європейська правда".

Серед ключових положень документа – заклик до французького уряду спільно з європейськими партнерами "продовжити і, зокрема, посилити постачання зброї в Україну у сферах, визначених українською владою як найбільш необхідні, за необхідності збільшивши обсяг коштів, що виділяються Європейському фонду миру".

Також французькі сенатори пропонують посилити санкції проти РФ, приватної військової компанії "Вагнера" й "кадирівців", а також Білорусі та Ірану, що допомагають Москві у війні, й посилити механізм покарання за ухиляння від обмежувальних заходів.

У резолюції міститься заклик до посилення гуманітарної допомоги України, сприяння її відновленню, а також до збереження єдності всіх країн-членів ЄС у їхній реакції на російську агресивну війну проти України.

Документ підтримали 324 сенатори Франції, чотири утримались, проти проголосували 16 представників комуністів, що під час дебатів застерігали від "войовничої ескалації" й наразились на критику центристів – авторів резолюції.

Як нагадав у Сенаті міністр зовнішньої торгівлі Франції Олів'є Бехт, Франція збирається поставити Україні 12 гармат Caesar на додаток до 18 вже поставлених, а також ракети для зенітних батарей типу Crotale.

Крім того, Франція тренуватиме 2000 українських солдатів на своїй території до літа 2023 року, а ще 150 французьких солдатів вирушать до Польщі наприкінці лютого, щоб допомагати в підготовці до 600 українських військових на місяць.