Сенат Франции почти единогласно призвал увеличить военную помощь Украине

Верхняя палата французского парламента - Сенат - во вторник приняла резолюцию с призывом к правительству Франции увеличить поддержку Украины и усилить санкции против России как государства-агрессора и ее приспешников.

Об этом со ссылкой на текст документа сообщает "Европейская правда".

Среди ключевых положений документа - призыв к французскому правительству совместно с европейскими партнерами "продолжить и, в частности, усилить поставки оружия в Украину в сферах, определенных украинскими властями как наиболее необходимые, при необходимости увеличив объем средств, выделяемых Европейскому фонду мира".

Также французские сенаторы предлагают усилить санкции против РФ, частной военной компании "Вагнера" и "кадыровцев", а также Беларуси и Ирана, помогающих Москве в войне, и усилить механизм наказания за уклонение от ограничительных мер.

В резолюции содержится призыв к усилению гуманитарной помощи Украине, содействию ее восстановлению, а также к сохранению единства всех стран-членов ЕС в их реакции на российскую агрессивную войну против Украины.

Документ поддержали 324 сенатора Франции, четыре воздержались, против проголосовали 16 представителей коммунистов, которые во время дебатов предостерегали от "воинственной эскалации" и подверглись критике центристов - авторов резолюции.

Как напомнил в Сенате министр внешней торговли Франции Оливье Бехт, Франция собирается поставить Украине 12 пушек Caesar в дополнение к 18 уже поставленным, а также ракеты для зенитных батарей типа Crotale.

Кроме того, Франция будет тренировать 2000 украинских солдат на своей территории до лета 2023 года, а еще 150 французских солдат отправятся в Польшу в конце февраля, чтобы помогать в подготовке до 600 украинских военных в месяц.