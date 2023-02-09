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Макрон і Зеленський разом полетять на саміт ЄС до Брюсселя

Четвер, 9 лютого 2023, 08:42

Після вечірньої зустрічі в Єлисейському палаці в четвер президенти Франції та України Еммануель Макрон і Володимир Зеленський разом вирушать на саміт ЄС, який відбудеться сьогодні в Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Згідно з прес-релізом Єлисейського палацу, вони вилетять о 8:30 ранку з авіабази Віллакублей поблизу Парижа.

Прибуття до Брюсселя очікується юдизько 10.00.

Цього дня українського лідера очікують як почесного гостя на саміті ЄС, де він, як очікується, проситиме союзників надати Україні бойові літаки "якнайшвидше", як він це зробив у середу в Лондоні та Парижі.

У середу Володимир Зеленський розпочав несподіване європейське міні-турне, яке стало лише другою його поїздкою за кордон з моменту початку війни 24 лютого 2022 року після поїздки до США в грудні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем’єром Ріші Сунаком підписав "Лондонську декларацію" – документ, спрямований на поглиблення партнерства Києва й Лондона.

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