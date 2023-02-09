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Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит ЕС в Брюссель

Четверг, 9 февраля 2023, 08:42

После вечерней встречи в Елисейском дворце в четверг президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский вместе отправятся на саммит ЕС, который состоится сегодня в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Согласно пресс-релизу Елисейского дворца, они вылетят в 8:30 утра с авиабазы Виллакублей близ Парижа.

Прибытие в Брюссель ожидается около 10.00.

В этот день украинского лидера ожидают как почетного гостя на саммите ЕС, где он, как ожидается, будет просить союзников предоставить Украине боевые самолеты "как можно быстрее", как он это сделал в среду в Лондоне и Париже.

В среду Владимир Зеленский начал неожиданное европейское мини-турне, которое стало лишь второй его поездкой за границу с момента начала войны 24 февраля 2022 года после поездки в США в декабре.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во время визита в Великобританию совместно с британским премьером Риши Сунаком подписал "Лондонскую декларацию" - документ, направленный на углубление партнерства Киева и Лондона.

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