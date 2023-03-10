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Ердоган призначив дату президентських і парламентських виборів в Туреччині

П'ятниця, 10 березня 2023, 13:54

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно призначив парламентські та президентські вибори в Туреччині на 14 травня - на місяць раніше від запланованого терміну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило турецьке державне агентство Anadolu.

"Наша нація піде на вибори, щоб обрати свого президента та парламентарів 14 травня", - сказав Ердоган у своїй промові після підписання рішення.

Ключова опозиційна турецька партія приєдналася до альянсу проти Ердогана

Після руйнівних землетрусів у Туреччині постало питання про можливе перенесення виборів, але Ердоган нещодавно заявив, що планів змінювати дату голосування – 14 травня – немає.

Землетруси і питання готовності до великого землетрусу в північно-західному регіоні Мармурового моря навколо Стамбула стануть ключовими питаннями на президентських і парламентських виборах.

До катастрофи популярність Ердогана була підірвана різким зростанням вартості життя і падінням курсу ліри. Після катастрофи він зіткнувся з хвилею критики щодо реакції його уряду на найсмертоносніший землетрус в сучасній історії країни.

Нагадаємо, у понеділок шестипартійний головний опозиційний альянс Туреччини назвав Кемаля Киличдароглу, лідера Республіканської народної партії (CHP), своїм головним кандидатом у президенти, який кине виклик Ердогану.

За даними опитувань, Киличдароглу має шанс перемогти на виборах у травні.

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Туреччина Ердоган

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