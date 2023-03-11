ЄС пропонує проводити спільні навчання на морі для захисту підводної інфраструктури

Європейська комісія в п’ятницю запропонувала оновити Стратегію морської безпеки ЄС, яка передбачає проведення спільних військово-морських навчань і патрулювання з метою захисту критично важливої морської інфраструктури на морі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Оновлена Стратегія пропонує визначити нові зони інтересів на морі, які контролюватимуться Координованими морськими силами, що складаються з військово-морських і військово-повітряних сил країн-членів, посилити безпеку в портах ЄС і поглибити співпрацю із союзниками по НАТО та іншими міжнародними партнерами.

Документ також передбачає посилення спостереження за прибережними та морськими патрульними суднами, більш безпечний обмін інформацією між країнами-членами, а ще вирішення проблеми нерозірваних боєприпасів і мін у морі та розробки спільних вимог до оборонних військово-морських технологій.

Єврокомісія стверджує, що оновлення Стратегії морської безпеки ЄС необхідне, адже з 2014 року загрози й виклики збільшилися в рази, а документ має враховувати "все більшу геополітичну конкуренцію, зміну клімату й деградацію морського середовища, а також гібридні та кібератаки".

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну є "переконливим нагадуванням про те, що ЄС повинен посилити свою безпеку і зміцнити свою здатність діяти не лише на власній території та у власних водах, але й у сусідніх країнах та за їх межами", зазначає виконавчий орган ЄС.

Пропозиція про оновлення Стратегії морської безпеки ЄС була висунута через пів року після диверсії на російських газопроводах "Північні потоки" в Балтійському морі. Розслідування груп фахівців зі Швеції, Данії та Німеччини, які намагаються встановити, хто стоїть за вибухами в Балтійському морі, все ще триває.

Протягом тижня у західних ЗМІ з’явились публікації, які стверджують, що за підривом "Північних потоків" може стояти "проукраїнське угруповання". Офіційний Київ заперечує свою причетність до диверсії.