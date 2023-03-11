ЕС предлагает проводить совместные учения на море для защиты подводной инфраструктуры

Европейская комиссия в пятницу предложила обновить Стратегию морской безопасности ЕС, которая предусматривает проведение совместных военно-морских учений и патрулирования с целью защиты критически важной морской инфраструктуры на море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Обновленная Стратегия предлагает определить новые зоны интересов на море, которые будут контролироваться Координированными морскими силами, состоящими из военно-морских и военно-воздушных сил стран-членов, усилить безопасность в портах ЕС и углубить сотрудничество с союзниками по НАТО и другими международными партнерами.

Документ также предусматривает усиление наблюдения за прибрежными и морскими патрульными судами, более безопасный обмен информацией между странами-членами, а еще решение проблемы неразорвавшихся боеприпасов и мин в море и разработки общих требований к оборонным военно-морским технологиям.

Еврокомиссия утверждает, что обновление Стратегии морской безопасности ЕС необходимо, ведь с 2014 года угрозы и вызовы увеличились в разы, а документ должен учитывать "все большую геополитическую конкуренцию, изменение климата и деградацию морской среды, а также гибридные и кибератаки".

Полномасштабное вторжение России в Украину является "убедительным напоминанием о том, что ЕС должен усилить свою безопасность и укрепить свою способность действовать не только на собственной территории и в собственных водах, но и в соседних странах и за их пределами", отмечает исполнительный орган ЕС.

Предложение об обновлении Стратегии морской безопасности ЕС было выдвинуто через полгода после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

В течение недели в западных СМИ появились публикации, которые утверждают, что за подрывом "Северных потоков" может стоять "проукраинская группировка". Официальный Киев отрицает свою причастность к диверсии.