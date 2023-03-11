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ЕС предлагает проводить совместные учения на море для защиты подводной инфраструктуры

Суббота, 11 марта 2023, 14:46

Европейская комиссия в пятницу предложила обновить Стратегию морской безопасности ЕС, которая предусматривает проведение совместных военно-морских учений и патрулирования с целью защиты критически важной морской инфраструктуры на море.

Об этом сообщает "Европейская правда".

ЕС и НАТО создали рабочую группу для защиты критической инфраструктуры

Обновленная Стратегия предлагает определить новые зоны интересов на море, которые будут контролироваться Координированными морскими силами, состоящими из военно-морских и военно-воздушных сил стран-членов, усилить безопасность в портах ЕС и углубить сотрудничество с союзниками по НАТО и другими международными партнерами.

Документ также предусматривает усиление наблюдения за прибрежными и морскими патрульными судами, более безопасный обмен информацией между странами-членами, а еще решение проблемы неразорвавшихся боеприпасов и мин в море и разработки общих требований к оборонным военно-морским технологиям.

Еврокомиссия утверждает, что обновление Стратегии морской безопасности ЕС необходимо, ведь с 2014 года угрозы и вызовы увеличились в разы, а документ должен учитывать "все большую геополитическую конкуренцию, изменение климата и деградацию морской среды, а также гибридные и кибератаки".

От властей Германии требуют сведений о расследовании подрыва "Северных потоков"

Полномасштабное вторжение России в Украину является "убедительным напоминанием о том, что ЕС должен усилить свою безопасность и укрепить свою способность действовать не только на собственной территории и в собственных водах, но и в соседних странах и за их пределами", отмечает исполнительный орган ЕС.

Предложение об обновлении Стратегии морской безопасности ЕС было выдвинуто через полгода после диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море. Расследование групп специалистов из Швеции, Дании и Германии, которые пытаются установить, кто стоит за взрывами в Балтийском море, все еще продолжается.

В течение недели в западных СМИ появились публикации, которые утверждают, что за подрывом "Северных потоков" может стоять "проукраинская группировка". Официальный Киев отрицает свою причастность к диверсии.

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Еврокомиссия

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