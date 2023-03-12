Більшість британців позитивно оцінюють прийом біженців з України

Вісім з десяти людей, які приймали українців, що тікали від війни, сказали, що мають позитивний досвід прийому біженців, в той час як більшість громадськості вважає, що Британія повинна продовжувати приймати людей із зон бойових дій, згідно з новим дослідженням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Детальне опитування, проведене громадською організацією More in Common, показало, що 88% людей, які приймали біженців з України, зробили б це знову, порівняно з 3% тих, хто не став би цього робити.

Опитування також показало, що 68% британців вважають той факт, що Велика Британія прийняла понад 150 000 біженців з України, позитивним явищем, і лише 17% вважають це негативним явищем.

Результати дослідження з'явилися на тлі суперечок щодо політики Ріші Сунака із затримання та депортації біженців, які тікають до Великої Британії через Ла-Манш на невеликих човнах, що викликало обурення серед правозахисників та Агентства ООН у справах біженців.

Сунак зробив зупинку малих човнів політичним пріоритетом через переконання, що британські виборці хочуть покласти край потраплянню людей до Великої Британії у такий спосіб, незважаючи на відсутність альтернативних безпечних і легальних шляхів для біженців до Великої Британії.

Дослідження More in Common показало, що господарі оцінили свій загальний досвід участі в програмі "Оселі для України" на 7,72 бала з 10, а те, як вони ладнали зі своїми українськими гостями - на 8,43 бала.

Дослідження виявило, що багато господарів готові підтримати гостей з інших країн: троє з 10 господарів заявили, що підтримали б афганського біженця, які зараз проживають в готелях по всій країні, а сім з 10 господарів, готових знову прийняти біженця, сказали, що вони відкриті для підтримки як афганського, так і українського біженця.

Однак вони менш позитивно оцінили підтримку з боку національного уряду, оцінивши її на 5,04 бала з 10, а взаємодію з місцевою радою після прибуття біженця - на 5,86 бала.

Як повідомлялося, Європейська комісія готова вжити необхідних заходів для подальшого продовження Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, якщо це буде необхідно.