Большинство британцев положительно оценивают прием беженцев из Украины

Восемь из десяти людей, которые принимали украинцев, бежавших от войны, сказали, что имеют положительный опыт приема беженцев, в то время как большинство общественности считает, что Британия должна продолжать принимать людей из зон боевых действий, согласно новому исследованию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Детальный опрос, проведенный общественной организацией More in Common, показал, что 88% людей, которые принимали беженцев из Украины, сделали бы это снова, по сравнению с 3% тех, кто не стал бы этого делать.

Опрос также показал, что 68% британцев считают тот факт, что Великобритания приняла более 150 000 беженцев из Украины, положительным явлением, и только 17% считают это негативным явлением.

Результаты исследования появились на фоне споров относительно политики Риши Сунака по задержанию и депортации беженцев, которые бегут в Великобританию через Ла-Манш на небольших лодках, что вызвало возмущение среди правозащитников и Агентства ООН по делам беженцев.

Сунак сделал остановку малых лодок политическим приоритетом из-за убеждения, что британские избиратели хотят положить конец попаданию людей в Великобританию таким образом, несмотря на отсутствие альтернативных безопасных и легальных путей для беженцев в Великобританию.

Исследование More in Common показало, что хозяева оценили свой общий опыт участия в программе "Дома для Украины" на 7,72 балла из 10, а то, как они ладили со своими украинскими гостями - на 8,43 балла.

Исследование показало, что многие хозяева готовы поддержать гостей из других стран: трое из 10 хозяев заявили, что поддержали бы афганского беженца, которые сейчас проживают в отелях по всей стране, а семь из 10 хозяев, готовых снова принять беженца, сказали, что они открыты для поддержки как афганского, так и украинского беженца.

Однако они менее положительно оценили поддержку со стороны национального правительства, оценив ее на 5,04 балла из 10, а взаимодействие с местным советом после прибытия беженца - на 5,86 балла.

Как сообщалось, Европейская комиссия готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо.