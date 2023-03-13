"Люди в сатанинській формі" і "підготовлені провокатори": прем’єр Грузії про протести

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що рішення влади "поховати" законопроєкт про іноагентів було єдиним виходом, щоб уникнути дестабілізації, та заявив, що на протестах буцімто працювали підготовлені провокатори від опозиції.

Як повідомляє "Європейська правда", фрагменти його промови опублікувало агентство "Новости-Грузия".

Прем’єр сказав, що вважає відхилений закон потрібним, тому що у країні створюється багато громадських організацій, про діяльність і фінансування яких влада буцімто має вкрай мало інформації.

Гарібашвілі заявив, що влада вирішила зробити усе для збереження стабільності в країні, та звинуватив опозицію у провокаціях на протестах, зокрема "Єдиний національний рух", "Гірчі-більше свободи" та міжнародний студентський проєкт "Клуб Фракліна".

"Рішення влади про відкликання законопроєкту було єдиним правильним і не дало можливості дестабілізувати ситуацію в країні… Для хаосу вони могли навіть самі вбити кількох молодих людей", - заявив прем’єр.

Він сказав, що бачить "чіткі скоординовані дії" у тому, що законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" почали називати скопійованим у Росії і до цього додалися "підбадьорюючі заяви від наших іноземних партнерів, колег, послів, що заплутало частину суспільства".

"У безладах і насильстві на акції брало участь молодіжне крило ЄНР, "Гірчі - більше свободи"... У анархістів з "Клубу Франкліна" та підготовлених членів "Гірчі" Зураба Джапарідзе було завдання почати протистояння зі спеценазом, поліцією, спровокувати їх коктейлями Молотова… Я був вражений, що деякі люди одягнені в якусь сатанинську форму - це просто насторожує", - сказав Гарібашвілі.

Про "Клуб Франкліна" він сказав, що це гурток, заснований матір’ю експрезидента Міхеїла Саакашвілі для "промивання мізків молоді", а самого Саакашвілі назвав "божевільним диктатором".

Він також сказав, що поліція діяла коректно й професійно та пообіцяв знайти і покарати усіх, хто застосовував силу проти правоохоронців.

Агентство зазначає, що після згадки про "сатанинську форму" користувачі соцмереж у Грузії почали публікувати численні меми та свої інтерпретації того, який костюм можна було назвати таким чином. Чий одяг на акції прем’єр назвав "сатанинським", поки незрозуміло.

Нагадаємо, парламент Грузії 10 березня провів офіційну процедуру, яка "вбила" законопроєкт про "іноагентів", що спричинив масові протести.

Про те, чи достатньо цих поступок для того, щоб заспокоїти протест, і як протести змінять Грузію та її шанси на європейське майбутнє читайте в статті Проміжна перемога європейської Грузії: чого досягли протести у Тбілісі.