"Люди в сатанинской форме" и "подготовленные провокаторы": премьер Грузии о протестах

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что решение властей "похоронить" законопроект об иноагентах было единственным выходом, чтобы избежать дестабилизации, и заявил, что на протестах якобы работали подготовленные провокаторы от оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", фрагменты его речи опубликовало агентство "Новости-Грузия".

Премьер сказал, что считает отклоненный закон нужным, потому что в стране создается много общественных организаций, о деятельности и финансировании которых власть якобы имеет крайне мало информации.

Гарибашвили заявил, что власть решила сделать все для сохранения стабильности в стране, и обвинил оппозицию в провокациях на протестах, в частности "Единое национальное движение", "Гирчи-больше свободы" и международный студенческий проект "Клуб Фраклина".

"Решение властей об отзыве законопроекта было единственным правильным и не дало возможности дестабилизировать ситуацию в стране... Для хаоса они могли даже сами убить нескольких молодых людей", - заявил премьер.

Он сказал, что видит "четкие скоординированные действия" в том, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" начали называть скопированным из российского и к этому добавились "ободряющие заявления от наших иностранных партнеров, коллег, послов, что запутало часть общества".

"В беспорядках и насилии на акции участвовало молодежное крыло ЕНД, "Гирчи - больше свободы"... У анархистов из "Клуба Франклина" и подготовленных членов "Гирчи" Зураба Джапаридзе была задача начать противостояние со спеценазом, полицией, спровоцировать их коктейлями Молотова... Я был поражен, что некоторые люди одеты в какую-то сатанинскую форму - это просто настораживает", - сказал Гарибашвили.

О "Клубе Франклина" он сказал, что это кружок, основанный матерью экс-президента Михеила Саакашвили для "промывки мозгов молодежи", а самого Саакашвили назвал "сумасшедшим диктатором".

Он также сказал, что полиция действовала корректно и профессионально и пообещал найти и наказать всех, кто применял силу против правоохранителей.

Агентство отмечает, что после упоминания о "сатанинской форме" пользователи соцсетей в Грузии начали публиковать многочисленные мемы и свои интерпретации того, какой костюм можно было назвать таким образом. Чью одежду на акции премьер назвал "сатанинской", пока не ясно.

Напомним, утром 10 декабря парламент Грузии во втором чтении "убил" скандальный проект, спровоцировавший масштабные трехдневные протесты.

Подробно о том, чего достигли протесты в Грузии, читайте в статье Промежуточная победа европейской Грузии.