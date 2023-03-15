Остін непрямо відповів ймовірному конкуренту Трампа, який засумнівався в допомозі Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу прокоментував заяву потенційного кандидата у президенти від Республіканської партії Рона Десантіса, який не вважає допомогу України життєво важливим американським інтересом.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Остін сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

"Що стосується важливості України, то, перш за все, досі зберігалась двопартійна підтримка наданню безпекової допомоги Україні, і я сподіваюся, що вона продовжуватиме надаватися і надалі. Ми чули, як про це говорили високопоставлені лідери по обидва боки Атлантики, і я сподіваюся, що ми й далі заручатимемось цією підтримкою", – пояснив він.

Очільник американського Міноборони продовжив, що Україна має значення "не лише для України чи для Сполучених Штатів, а й для всього світу".

"Йдеться про міжнародний порядок, заснований на правилах. Йдеться про здатність однієї країни одного дня прокинутися і змінити кордони свого сусіда й анексувати його суверенну територію, і, як ми бачимо, країни по всьому світу не вважають, що це гарна ідея", – зазначив Остін.

Нагадаємо, напередодні губернатор Флориди Рон Десантіс сказав, що захист України від вторгнення Росії не є життєво важливим інтересом США.

Хоча Десантіс визнав, що "метою має бути мир", він попередив, що надсилання військ або сучасної зброї, як-от винищувачі F-16 і ракети великої дальності, "ризикує втягнути Сполучені Штати в конфлікт і наблизити нас до гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу".

У відповідь МЗС запросило американського політика в Україну, "щоб отримати глибше розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загроз, які воно становить для інтересів США".

Рон Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватися на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.