Головний конкурент Трампа Десантіс готується до участі в президентських виборах – ЗМІ

Губернатор Флориди республіканець Рон Десантіс у приватному порядку оголосив про намір балотуватись на посаду президента США, чим може скласти реальну конкуренцію нинішньому фавориту партії Дональду Трампу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Washington Post із посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Соратники Десантіса очікують, що він оголосить про участь у виборах уже по завершенні законодавчої сесії Флориди у травні 2023 року. Але останнім часом про свої президентські амбіції він говорив так, начебто вже ухвалив рішення балотуватись.

У листопаді 2022 року на проміжних виборах Десантіс здобув тріумфальну перемогу на губернаторських виборах у Флориді, зокрема заручившись підтримкою деяких округів, що традиційно голосували за представників Демократичної партії.

Це, а також наявність понад 70 мільйонів доларів залишків з тієї кампанії й зацікавленість із боку деяких великих донорів Республіканської партії, породило припущення, що Десантіс може кинути виклик Трампу й змагатись за номінацію на президентські вибори.

В останні тижні губернатор Флориди здійснює промоційний тур автобіографічної книги, що деякі ЗМІ назвали спробою Десантіса заявити про себе на загальноамериканському рівні.

Ще в листопаді минулого року він випередив Трампа в опитуваннях і був найпопулярнішим кандидатом у президенти від партії. Більш свіжі дані показують, що експрезидент дещо відірвався від губернатора Флориди – насамперед через ранній початок президентської кампанії.

Стосунки між обома різко зіпсувались наприкінці минулого року, коли Трамп почав критикувати Десантіса за нібито нелояльність. Сталося це на тлі провалу підтримуваних лідером республіканців кандидатів на проміжних виборах, тоді як Десантіс без його підтримки здобув переконливу перемогу.

Зазначимо, що, окрім Трампа, офіційно про участь у змаганнях за номінацію на президентські вибори оголосили ще два республіканці – колишня губернаторка Південної Кароліни й експосол США в ООН Ніккі Хейлі та підприємець і консервативний політичний активіст Вівек Рамасвемі.

Більше про Десантіса читайте у статті: Головний конкурент Трампа: що відомо про лідера симпатій республіканців Рона Десантіса.