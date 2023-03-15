Остин косвенно ответил вероятному конкуренту Трампа, который усомнился в помощи Украине

Министр обороны США Ллойд Остин в среду прокомментировал заявление потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии Рона Десантиса, который не считает помощь Украине жизненно важным американским интересом.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Остин сказал по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"Что касается важности Украины, то, прежде всего, до сих пор сохранялась двухпартийная поддержка предоставлению помощи по безопасности Украине, и я надеюсь, что она будет продолжать предоставляться и в дальнейшем. Мы слышали, как об этом говорили высокопоставленные лидеры по обе стороны Атлантики, и я надеюсь, что мы и дальше будем заручаться этой поддержкой", - пояснил он.

Глава американского Минобороны продолжил, что Украина имеет значение "не только для Украины или для Соединенных Штатов, но и для всего мира".

"Речь идет о международном порядке, основанном на правилах. Речь идет о способности одной страны в один день проснуться и изменить границы своего соседа и аннексировать его суверенную территорию, и, как мы видим, страны по всему миру не считают, что это хорошая идея", - отметил Остин.

Напомним, накануне губернатор Флориды Рон Десантис сказал, что защита Украины от вторжения России не является жизненно важным интересом США.

Хотя Десантис признал, что "целью должен быть мир", он предупредил, что отправка войск или современного оружия, например истребители F-16 и ракеты большой дальности, "рискует втянуть Соединенные Штаты в конфликт и приблизить нас к горячей фазе войны между двумя крупнейшими ядерными державами мира".

В ответ МИД пригласил американского политика в Украину, "чтобы получить более глубокое понимание полномасштабного вторжения России и угроз, которые оно представляет для интересов США".

Рон Десантис в частном порядке объявил о намерении баллотироваться на пост президента США, чем может составить реальную конкуренцию нынешнему фавориту партии Дональду Трампу.