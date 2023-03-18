У Франції починається черговий великий протест після рішення уряду "протиснути" пенсійну реформу

У суботу у багатьох містах Франції очікуються акції протесту невдоволених проєктом пенсійної реформи, яку уряд вирішив схвалити в обхід парламенту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

18 березня протести проти реформи очікуються по всій території Франції, у продовження спонтанних акцій із заворушеннями, які почалися одразу ж після урядового рішення ще два дні тому.

У п’ятницю в низці міст теж відбулися дрібні акції протесту, на площі Згоди у Парижі знову було неспокійно.

У Ліоні учасники протесту увірвалися в мерію 4-го округу міста та підпалили вхід. Пожежу швидко загасили, щонайменш 36 осіб затримали.

Vidéo @BFMLyon : un groupe de manifestants a réussi à pénétrer dans la mairie du 4e arrondissement de @villedelyon avant de mettre le feu à l'entrée du bâtiment. #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/DAWKim2SI1 — Gwenaël Windrestin (@Gwen_WB) March 17, 2023

Тим часом Головне управління авіації видало рекомендацію скасувати на понеділок 30% рейсів в в аеропорту "Орлі" та 20% у Марселі через очікувані акції протесту. Пасажирам радять відкласти заплановані подорожі через значну непередбачуваність ситуації.

Нагадаємо, президент Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, задіявши статтю 49.3 з Конституції, оскільки були сумніви, що голосів у Національній асамблеї все ж вистачить. Ця процедура також передбачає, що депутати голосують за висловлення недовіри уряду – що має відбутися у понеділок.

Детально на цю тему читайте у статті: Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.



