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У Франції починається черговий великий протест після рішення уряду "протиснути" пенсійну реформу

Субота, 18 березня 2023, 10:17

У суботу у багатьох містах Франції очікуються акції протесту невдоволених проєктом пенсійної реформи, яку уряд вирішив схвалити в обхід парламенту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

18 березня протести проти реформи очікуються по всій території Франції, у продовження спонтанних акцій із заворушеннями, які почалися одразу ж після урядового рішення ще два дні тому.

У п’ятницю в низці міст теж відбулися дрібні акції протесту, на площі Згоди у Парижі знову було неспокійно. 

У Ліоні учасники протесту увірвалися в мерію 4-го округу міста та підпалили вхід. Пожежу швидко загасили, щонайменш 36 осіб затримали. 

Тим часом Головне управління авіації видало рекомендацію скасувати на понеділок 30% рейсів в в аеропорту "Орлі" та 20% у Марселі через очікувані акції протесту. Пасажирам радять відкласти заплановані подорожі через значну непередбачуваність ситуації.

Нагадаємо, президент Макрон вирішив задіяти спецпроцедуру "в обхід парламенту" для ухвалення пенсійної реформи, задіявши статтю 49.3 з Конституції, оскільки були сумніви, що голосів у Національній асамблеї все ж вистачить. Ця процедура також передбачає, що депутати голосують за висловлення недовіри уряду – що має відбутися у понеділок. 

Детально на цю тему читайте у статті: Макрон йде на загострення: як заради пенсійної реформи Франція увійшла в політичну кризу.


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Франція

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