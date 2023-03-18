Во Франции начинается большой протест после решения правительства "продавить" пенсионную реформу

В субботу во многих городах Франции ожидаются акции протеста недовольных проектом пенсионной реформы, которую правительство решило одобрить в обход парламента.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

18 марта протесты против реформы ожидаются по всей территории Франции, в продолжение спонтанных акций с беспорядками, которые начались сразу же после правительственного решения еще два дня назад.

В пятницу в ряде городов тоже прошли мелкие акции протеста, на площади Согласия в Париже снова было неспокойно.

В Лионе протестующие ворвались в мэрию 4-го округа города и подожгли вход. Пожар быстро потушили, по меньшей мере 36 человек задержали.

Vidéo @BFMLyon : un groupe de manifestants a réussi à pénétrer dans la mairie du 4e arrondissement de @villedelyon avant de mettre le feu à l'entrée du bâtiment. #ReformesDesRetraites pic.twitter.com/DAWKim2SI1 — Gwenaël Windrestin (@Gwen_WB) March 17, 2023

Главное управление авиации выдало рекомендацию отменить на понедельник 30% рейсов в в аэропорту "Орли" и 20% в Марселе из-за ожидаемых акций протеста. Пассажирам советуют отложить запланированные путешествия из-за значительной непредсказуемости ситуации.

Напомним, президент Макрон решил задействовать спецпроцедуру "в обход парламента" для принятия пенсионной реформы, задействовав статью 49.3 из Конституции, поскольку были сомнения, что голосов в Национальной ассамблее будет достаточно. Эта процедура также предусматривает, что депутаты голосуют за выражение недоверия правительству - что должно состояться в понедельник.

Подробно на эту тему читайте в статье: Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.