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Во Франции начинается большой протест после решения правительства "продавить" пенсионную реформу

Суббота, 18 марта 2023, 10:17

В субботу во многих городах Франции ожидаются акции протеста недовольных проектом пенсионной реформы, которую правительство решило одобрить в обход парламента.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

18 марта протесты против реформы ожидаются по всей территории Франции, в продолжение спонтанных акций с беспорядками, которые начались сразу же после правительственного решения еще два дня назад.

В пятницу в ряде городов тоже прошли мелкие акции протеста, на площади Согласия в Париже снова было неспокойно.

В Лионе протестующие ворвались в мэрию 4-го округа города и подожгли вход. Пожар быстро потушили, по меньшей мере 36 человек задержали.

Главное управление авиации выдало рекомендацию отменить на понедельник 30% рейсов в в аэропорту "Орли" и 20% в Марселе из-за ожидаемых акций протеста. Пассажирам советуют отложить запланированные путешествия из-за значительной непредсказуемости ситуации.

Напомним, президент Макрон решил задействовать спецпроцедуру "в обход парламента" для принятия пенсионной реформы, задействовав статью 49.3 из Конституции, поскольку были сомнения, что голосов в Национальной ассамблее будет достаточно. Эта процедура также предусматривает, что депутаты голосуют за выражение недоверия правительству - что должно состояться в понедельник.

Подробно на эту тему читайте в статье: Макрон идет на обострение: как ради пенсионной реформы Франция вошла в политический кризис.

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Франция

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